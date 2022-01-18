В Казахстане заметили странности в видеообращении Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал первое с начала 2022 года видеообращение к народу не в своем основном кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Зрители видеообращения экс-главы государства отметили одну странность: несмотря на флаги Казахстана на фоне, Назарбаев находился в непривычном интерьере. Как отмечают в Telegram-канале, обычно жители страны видели на фоне во время трансляций основной кабинет первого президента в Нур-Султане.

Экс-президент Казахстана обратился к народу во вторник, 18 января. Назарбаев назвал себя пенсионером и заявил, что находится в Нур-Султане на «заслуженном отдыхе».

Ранее появились слухи о том, что Назарбаев выехал из страны и находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако в посольстве Казахстана в ОАЭ опровергли эту информацию.