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В Казахстане заметили странности в видеообращении Назарбаева

Экс-президент Казахстана Назарбаев обратился к народу не из своего кабинета

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал первое с начала 2022 года видеообращение к народу не в своем основном кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Зрители видеообращения экс-главы государства отметили одну странность: несмотря на флаги Казахстана на фоне, Назарбаев находился в непривычном интерьере. Как отмечают в Telegram-канале, обычно жители страны видели на фоне во время трансляций основной кабинет первого президента в Нур-Султане.

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Экс-президент Казахстана обратился к народу во вторник, 18 января. Назарбаев назвал себя пенсионером и заявил, что находится в Нур-Султане на «заслуженном отдыхе».

Ранее появились слухи о том, что Назарбаев выехал из страны и находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако в посольстве Казахстана в ОАЭ опровергли эту информацию.

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Алиса Реброва
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