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Посольство Казахстана отреагировало на слухи о пребывании Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана не подтвердило информацию о нахождении Назарбаева в ОАЭ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посольство Казахстана в ОАЭ отреагировало на слухи о пребывании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева, передает РИА Новости.

Диппредставительство не подтвердило данную информацию. «Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — заявил представитель посольства.

Ранее в родном селе Назарбаева Шамалгане рассказали, что экс-президент приезжал туда 2 января, после чего уехал на машине в Киргизию и оттуда вылетел в ОАЭ. Младшая дочь Назарбаева Алия удалила свои аккаунты в соцсетях после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ.

Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков, которые охватили Казахстан в начале января.

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София Сарджвеладзе
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