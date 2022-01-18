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Россиянка побывала в Египте и возмутилась реальным отношением местных к русским

Россиянка назвала Египет «жутким адом» из-за попрошаек и поведения местных жителей

Фото: Shutterstock

Побывавшая в Египте россиянка назвала страну «жутким адом» и объяснила, почему больше никогда туда не вернется. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что туристы, решившие самостоятельно спланировать путешествие в Египет без покупки путевки, могут столкнуться с непредсказуемыми неприятностями. Во-первых, ее возмутило отношение местных жителей к иностранцам, в том числе к русским. По ее словам, в реальности они ведут себя агрессивно и бестактно, не стесняясь попрошайничать на улицах.

«Дети с четырех лет уже знают, как протягивать руку и начинать просить, если на горизонте появился иностранец! Сиюминутная выгода им намного важнее, чем последующее отношение к этой стране», — высказалась блогерша.

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Во-вторых, автор призвала не приезжать в страну на личном автомобиле — по ее словам, египтяне не соблюдают правил дорожного движения, а большинство машин имеют вмятины и царапины. «Поворачивать им умеешь — уже хорошо, значит готов к вождению» — описала туристка ситуацию.

Также она отметила, что трудности будут испытывать и те, кто решил передвигаться по городам пешком — водители игнорируют светофоры и объезжают пешеходов на большой скорости. «Ужас, который я никогда не забуду! Не люблю переходить здесь улицы — поток из машин настолько большой, что вероятность перебежать спокойно равна нулю», — добавила путешественница.

Ранее в январе эта же блогерша оценила опасность самостоятельного путешествия в Египет для одинокой девушки. Как рассказала россиянка, зачастую местные мужчины проявляют к одиноким туристкам слишком настойчивые знаки внимания — делают комплименты, флиртуют и просят сфотографироваться рядом.

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Мария Гейн
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