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Российская певица пожаловалась на отказ продать ей сумку за миллион рублей

Ханна захотела приобрести сумку Hermes Birkin, получила отказ и пожаловалась в Instagram

Фото: @offi_hanna

Российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, пожаловалась на обман со стороны продавцов бутика люксового бренда Hermes. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Поп-исполнительница рассказала, что примеряла обувь в магазине упомянутой марки и увидела, как консультант вынес другим покупателям сумку Hermes Birkin, которую она давно хотела. Стоимость подобного изделия начинается от миллиона рублей. Например, на сайте онлайн-ретейлера Farfetch цены на подержанные сумки варьируются от 1,2 до 5,5 миллиона рублей.

В ролике Ханна объяснила, что поинтересовалась у сотрудницы магазина, может ли она также приобрести сумку данной модели, и получила отказ в продаже. «Конечно нет, у нас год ожидания на все сумки и очередь как минимум в 40 человек. Ни одной сумки нет в наличии в бутике» — сказала ей продавщица.

По словам артистки, в момент разговора в торговом зале появилась другая работница, в руках которой была желаемая певицей сумка. «Девушка вынесла сумку для этой парочки. В этот самый момент я смотрю на женщину, которая рядом со мной. Она покраснела и убежала!» — заключила Ханна.

В июле Ханна показала фанатам фотографии новой машины за 40 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Rolls-Royce изумрудного цвета, который артистка получила в подарок от супруга в честь Дня любви, семьи и верности.

Ханна — российская певица и жена генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). Пара воспитывает дочь Адриану, которая родилась 3 сентября 2018 года.

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Карина Черных
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