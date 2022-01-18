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В подразделениях полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти прошли обыски

ТАСС: управление собственной безопасности МВД провело обыски в полиции Леонобласти

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В подразделениях главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски. Об этом во вторник, 18 января, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Обыски провели в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Их инициатором является главное управление собственной безопасности МВД (ГУ СБ МВД). Следственные действия производились по результатам проверочных мероприятий о должностных преступлениях, в рамках которых уже уволены два сотрудника.

Одним из уволенных является начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

24 ноября 2021 года сообщалось, что начальника отдела полиции города Долгопрудный задержали по подозрению в организации транзита иностранцев.

Владимир Седов
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