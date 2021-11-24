Начальника российского отдела полиции заподозрили в транзите индийцев

Полицейский из Долгопрудного организовал выезд семерых граждан Индии из России в Мексику

Начальника отдела полиции города Долгопрудный задержали по подозрению в организации транзита иностранцев. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «МК».

По данным издания, в организации незаконной схемы сотрудники ФСБ и полиции Подмосковья заподозрили подполковника Карена Севикяна и его сообщника. Силовики предполагают, что он устроил вывоз семерых граждан Индии из России в Мексику. Транзит индийцев осуществлялся через столичный аэропорт «Шереметьево».

Ранее Севикян уже попадал в поле зрения силовиков. 14 сентября 2019 года сообщалось, что сотрудники СКР и управления собственной безопасности МВД России провели обыски в его кабинете и квартире. Тогда он занимал пост начальника полиции подмосковного Пушкино.