Глава полиции подмосковного города стал фигурантом дела об убийстве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и управления собственной безопасности МВД России провели обыски в кабинете и квартире начальника полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна. Об этом сообщили источники, близкие к следствию, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По их словам, оперативные мероприятия состоялись утром в пятницу, 13 сентября. «Параллельно следователи пришли к нему домой, забрали на допрос», — сказал один из собеседников, уточнив, что первый раз полицейского допрашивали 20 августа.

Отмечается, что Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве предпринимателя из Мытищ Алексея Пылина. «Очерчен круг лиц, которые могут быть причастными», — заметил другой источник издания.

Пылин, который, по информации СМИ, занимался обналичиванием денег, исчез в 2014 году после того, как сел в электричку на железнодорожной станции Правда Пушкинского района. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР объявило его в розыск.

Севикян ранее был начальником уголовного розыска в горотделе Пушкино. «Новая газета» писала, что в 2013 году местные оперативники поймали «обнальщика» и, удерживая его в кабинете начальника в течение двух суток, потребовали семь миллионов рублей. Впоследствии Севикяна сняли с должности, однако через некоторое время он вернулся в полицию и получил повышение.

9 августа сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции «Кокуйский» в Забайкальском крае, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, 24 февраля 2019 года полицейский в свободное от службы время в ходе ссоры застрелил из табельного пистолета мужчину 1993 года рождения. Потерпевший учинил на почве ревности разбирательство со своей супругой и обвиняемым. Мотивом убийства стала неприязнь.

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