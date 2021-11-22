Сотрудников российского морга уличили в сознательной порче тел

Жители города Тольятти Самарской области пожаловались на сотрудников местного морга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам людей, потерявших близких, работники морга требовали с родственников денег за любую мелочь, а если кто-то отказывался платить, тело вынимали из холодильника и клали около батареи или на полу, а также затягивали с выдачей. В результате к похоронам родне выдавались тела уже с гнилостными изменениями.

Региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверки по этим заявлениям. Глава Тольятти Николай Ренц, ранее возглавлявший одну из больниц города, также возмутился случившимся. «Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но такое обращение с телами мертвых людей ничто оправдать не может», — отметил он.

Ранее в Красноярском крае полицейские задержали пьяного мужчину, подозреваемого в том, что в поисках ночлега он взломал морг и повредил скальпелем четыре тела. Он объяснил, что напал на умерших, потому что решил, что они ожили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).