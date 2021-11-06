Сотрудник морга годами насиловал мертвых женщин и девочек

Сотрудник больничного морга в британском графстве Кент сознался, что на протяжении 12 лет насиловал мертвых женщин и девочек. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, Дэвид Фуллер (David Fuller) поделился шокирующими деталями во время судебных слушаний по другому делу — убийству двух девушек в 1987 году. Спустя два года мужчина устроился электриком в больницу Кент энд Сассекс, где проработал до 2011 года. Потом его перевели в больницу Танбридж-Уэллс, где он продолжал изнасилования вплоть до своего ареста.

За эти годы он надругался над телами более 100 женщин и девочек. Фуллер работал в вечерние смены и пробирался в морг, когда остальной персонал уходил. Происходящее он снимал и записывал на жесткие диски, DVD и флешки, которые хранил дома. По данным телеканала Sky News, самой младшей его жертве было девять лет, а самой старшей — 100.

Ранее сообщалось, что афганский беженец, попросивший убежище в Великобритании, арестован по подозрению в причастности к изнасилованию и убийству 13-летней девочки в Австрии. О жертве известно только то, что ее звали Леони. По данным полиции, подросток была «накачана» запрещенными веществами, подверглась групповому изнасилованию и задохнулась.