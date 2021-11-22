Арестован заставлявший сотрудников совершать незаконные действия полицейский

Глава оперативно-розыскной части СБ УМВД по Забайкалью Тохсыров отправлен в СИЗО

Глава оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД России по Забайкальскому краю Сергей Тохсыров арестован и отправлен в СИЗО, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

«По данным следствия, обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями», — пояснили в Следственном комитете.

Также обвинение предъявлено старшему оперуполномоченному по особо важным делам в этом же подразделении. Полицейский отправлен под домашний арест.

Ранее стало известно, что начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю Сергей Тохсыров и его подчиненный требовали от одного из сотрудников выполнения неких незаконных действий, угрожая негативными последствиями.

18 ноября их задержала Федеральная служба безопасности. Против полицейских завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ и задержали на 48 часов.

Отмечается, что предшественник Тохсырова подполковник Дмитрий Неделькин также был задержан ФСБ за превышения. Его подозревали в краже изъятых дорогостоящих мобильных телефонов.

