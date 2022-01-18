Эпидемиолог дал прогноз по распространению омикрон-штамма до регионов России

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» дал прогноз по распространению омикрон-штамма до регионов России.

По словам эпидемиолога, распространение займет от двух недель. «Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли омикрон. Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», — сказал врач, добавив, что сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, поскольку уже существует распространение инфекции внутри РФ, штамм появился в популяции.

Горелов добавил, что воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя. Также, по словам эпидемиолога, омикрон-штамм постепенно вытесняет дельту в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Специалист подчеркнул, что по мере приближения к Дальнему Востоку циркулирует дельта-штамм, так как до этих регионов он дошел с опозданием. «В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная», — сказал он.

Также врач сообщил, что проводится постоянный мониторинг ситуации. «В каждом регионе России есть опорные точки, 24 института Роспотребнадзора контролируют каждый из них», — добавил Горелов.

Ранее председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что введение полного локдауна в России из-за распространения омикрон-штамма коронавируса маловероятно. Он отметил, что страна готова к новой волне COVID-19: укрепляется первичное звено здравоохранения, а также кадровый резерв.