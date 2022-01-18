Вице-спикера Госдумы Толстого избрали главой делегации России в ПАСЕ

Главой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрали вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по международным вопросам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Он отметил, что кандидатуру Толстого одобрили и для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ. По словам Слуцкого, в январской сессии Ассамблеи, которая пройдет в период с 24 по 28 января, российская делегация примет участие в дистанционном формате.

Ранее Толстой заявил, что современная Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи, которые она имела до революции 1917 года. По его утверждению, когда в состав государства войдут ряд стран, когда-то являвшихся частью единой империи, республики Прибалтики и Финляндия «сами приползут», обнаружив «ничтожность своего положения».

Позже вице-спикер Госдумы объяснился. В комментарии изданию «Газета.ру» он назвал свои слова о восстановлении России в границах империи шуткой.

