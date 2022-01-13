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Вице-спикер Госдумы призвал расширить Россию до границ 1917 года и объяснился

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал расширить Россию до границ империи и назвал это шуткой

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / ИРА Новости

Современная Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи, которые она имела до революции 1917 года. Об этом заявил журналистам вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, сообщает в четверг, 13 января, Znak.com.

По его мнению, когда в состав России войдут ряд стран, ранее являвшихся частью единой империи, республики Прибалтики и Финляндия «сами приползут», обнаружив «ничтожность своего положения».

Толстой добавил, что восстановление государства в прежних границах может состояться в течение ближайших десяти лет. Однако, как именно должно произойти восстановление Российской империи, заместитель председателя нижней палаты парламента не уточнил.

Позже Толстой объяснился. В комментарии изданию «Газета.ру» он назвал свои слова о восстановлении России в границах империи шуткой.

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В Российскую империю входила практически вся территория возникшего после ее распада Советского Союза за исключением присоединенной по итогам Второй мировой войны части Карпатской Руси, которая после развала СССР досталась современной Украине. Помимо этого, в состав Российской империи входили Финляндия, значительная часть Польши вместе со столицей Варшавой и оказавшаяся после 1918 года в составе Турции часть исторической Армении — Карсская область.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Распад Российской империи начался после свержения последнего русского императора Николая II в феврале 1917 года. В последующие несколько месяцев в стране начались процессы дезорганизации в экономике, государственном управлении и в военной сфере, что в условиях участия государства в Первой мировой войне имело фатальные последствия. В октябре 1917 года отстранившее монарха от власти Временное правительство было свергнуто создателями СССР большевиками, которые заключили необходимый им для удержания власти сепаратный мир. Это было сделано ценой больших территориальных уступок, значительную часть из которых удалось вернуть только по итогам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

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Игорь Дмитров
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