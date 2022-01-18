В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими миротворцами

Президент России Владимир Путин пока не планирует официальных встреч с российскими миротворцами, вернувшимися из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что руководство страны готово рассмотреть предложения о наградах для участников миротворческого контингента, когда они поступят со стороны Министерством обороны и Генеральным штабом.

Песком также отметил, что многие военнослужащие, участвовавшие в миссии ОДКБ в Казахстане сейчас либо отдыхают, либо задействованы в местах своей постоянной службы.

Силы ОДКБ начали покидать Казахстан в четверг, 13 января, окончательно завершить его планируется к 19 числу. Миротворцы охраняли в республике 14 объектов, ни одно подразделение ни разу не получило приказа открыть огонь. События в Казахстане стали первым примером использования войск ОДКБ.