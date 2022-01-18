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Песков ответил на вопрос о введении всероссийского локдауна

Песков заявил, что локдаун в масштабах всей России из-за COVID-19 не обсуждается

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Локдаун в масштабах всей России из-за ситуации с COVID-19 не обсуждается. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, введение отдельных ограничений зависит от решения глав субъектов, имеющих особые полномочия. От региона к региону ситуация с коронавирусом может меняться, отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что губернаторы эффективно реализуют свои полномочия, так как ситуация с COVID-19 изменяется в силу специфики омикрона.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в своем Facebook, что правительство страны якобы планирует сделать вакцинацию против коронавируса платной. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг эту информацию.

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Юлия Ямпольская
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