Песков ответил на вопрос о введении всероссийского локдауна

Локдаун в масштабах всей России из-за ситуации с COVID-19 не обсуждается. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, введение отдельных ограничений зависит от решения глав субъектов, имеющих особые полномочия. От региона к региону ситуация с коронавирусом может меняться, отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что губернаторы эффективно реализуют свои полномочия, так как ситуация с COVID-19 изменяется в силу специфики омикрона.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в своем Facebook, что правительство страны якобы планирует сделать вакцинацию против коронавируса платной. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг эту информацию.