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Покупателям российского софта начнут доплачивать

В Минцифры предложили субсидировать зарубежных заказчиков российского софта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия может пойти на уступки для иностранных покупателей отечественного программного обеспечения. Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором прописана программа льготного кредитования и льготного финансирования для зарубежных заказчиков софта. С предложением ведомства ознакомились «Ведомости».

Минцифры хочет сделать субсидирование доступным для четырех категорий заемщиков: иностранных заказчиков, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. Чтобы получить льготный кредит, иностранный заемщик должен будет соответствовать нескольким требованиям: не находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования), а также в отношении заемщика не должно быть возбуждено дело о банкротстве. Кроме того, проект предполагает льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг) для этих заемщиков.

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На данный момент программой льготного кредитования пользуются только отечественные компании, занимающиеся цифровой трансформацией. С конца 2019 года эта категория юрлиц получила возможность привлечь от 25 миллионов до 5 миллиардов рублей на проект по ставке от 1 до 5 процентов (позже минимальный объем льготного кредита на один проект был снижен до 5 миллионов). Если речь идет о целой программе с бюджетом, можно получить кредит в размере от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей на тех же условиях.

Условием для субсидирования проектов является соблюдение определенной доли отечественного ПО в проектах (70 процентов). Минцифры предлагает увеличить сумму льготного кредита — до 20 миллиардов на отдельный проект и до 30 миллиардов на программу. Кроме того, ведомство считает необходимым ввести льготное финансирование затрат на модификацию и адаптацию зарубежных разработок.

Ранее в январе Минпромторг нашел способ заставить госкомпании покупать российские процессоры. Для этого в ведомстве предложили ввести двухуровневую систему допуска на рынок госзакупок. На первый уровень попадут компьютеры, ноутбуки, планшеты, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных с российским процессором. На втором останутся те, что входят в реестр отечественной электроники, но используют иностранные решения. Если система будет введена, госкорпорации обяжут всегда отклонять заявки из второго уровня, если найдется хотя бы одна заявка из первого. 

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Софья Ермакова
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