Визит директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса на Украину и его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским свидетельствуют о том, что страна является площадкой для реализации программ ЦРУ против других стран. Об этом РИА Новости заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, в последнее время напряжение усиливается, и началом «геополитической разборки» может стать любая искра, от которой вспыхнет пожар. Мирошник также добавил, что «запустить искру» удобнее в зоне конфликта, поэтому такое пристальное внимание уделяется событиям в Донбассе. Американский телеканал CNN уже оправдывался, что, даже если украинские военные начнут обстрелы, то это не они, а переодетые бойцы российской армии, отметил он.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят стремления России к деэскалации в ситуации на границе с Украиной. По его словам, в Вашингтоне продолжают наблюдать значительное военное присутствие российских военных в западной части страны и около восточной границы с Украиной.

