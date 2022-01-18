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Стало известно о значительном подорожании заграничного отдыха

АТОР: за два года пандемии стоимость туров за рубеж выросла от 20 до 60 процентов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о значительном подорожании отдыха за рубежом за два года пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, за указанный период стоимость путевки за границу для двоих туристов на 10 дней выросла на 20-60 процентов. Также выяснилось, что осенью 2021 года отправиться в путешествие можно было в среднем на 10 процентов дешевле, чем сейчас — в качестве исключения Ломидзе назвала Кубу, куда туры в зимние месяцы стоят меньше.

При этом отмечается, что цены на путевки с вылетом в конце января по сравнению с новогодними праздниками снизились на 20, а то и 100 процентов. В АТОР уточнили, что минимальная стоимость десятидневных туров на такие популярные направления, как Египет и Сербия, за последние месяцы почти не изменилась.

Ранее в январе Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка, который затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта. В связи с этим туроператоры ожидают повышенного спроса на участие в программе. Всего для россиян подготовлено более двух миллионов предложений.

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Мария Гейн
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