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Россия и Белоруссия рассмотрели возможное привлечение всего военного потенциала

Минобороны РФ: Россия и Белоруссия обсуждают привлечение военного потенциала двух стран

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия и Белоруссия рассматривают ситуацию, когда ради безопасности придется привлечь весь военный потенциал двух стран. Об этом заявил иностранным военным атташе замминистра обороны России Александр Фомин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва и Минск регулярно отрабатывают варианты применения региональной группировки войск. Кроме того, еще в декабре президент России Владимир Путин договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о февральских учениях.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — отметил Фоменко и добавил, что стороны сошлись на том, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь военный потенциал.

Ранее Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения в феврале. «Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — обратился Лукашенко к белорусским военным.

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Варвара Кошечкина
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