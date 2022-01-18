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Королева Испании вышла в свет в платье 44-летней давности

Жена короля Филиппа VI Летиция надела платье Valentino своей свекрови Софии

Фото: Shutterstock

Королева Испании Летиция вышла в свет в платье 44-летней давности, которое ранее принадлежало ее свекрови. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила мероприятие во дворце Сарсуэла, на котором присутствовали дипломаты со всего мира. Она надела платье бренда Valentino, которое состоит из зеленой юбки в пол и блузки молочного цвета с вышивкой в виде розовых цветов. В качестве аксессуаров жена короля Филиппа VI выбрала серьги, кольцо, а также медицинскую маску.

По информации издания, королева София, которой на данный момент 83 года, появлялась на публике в упомянутом платье во время поездки в Германию в 1977 году.

В ноябре королева Испании Летиция вышла в свет в старом пальто. Ее вместе с супругом, королем Филиппом VI, заметили в международном аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, куда они приехали, чтобы отправиться в двухдневную поездку в Швецию. Летиция надела красное приталенное пальто люксового бренда Hugo Boss, черные свитер с высоким воротником и укороченные широкие брюки.

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Айсель Эюбова
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