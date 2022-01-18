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Экономная женщина заставила семью использовать многоразовую туалетную бумагу

Женщина из США изобрела многоразовую туалетную бумагу ради экономии

Фото: Shutterstock

Экономная жительница города Канзас-Сити, штат Миссури, США, изобрела собственную многоразовую туалетную бумагу и заставила пользоваться ею семью, так как ей не хотелось тратить деньги на покупку новых рулонов. Об этом сообщает The Sun.

Семья женщины по имени Анджела использует полоски ткани в качестве туалетной бумаги, после чего стирает их и применяет повторно. «Под корзиной с тряпочками у нас стоит небольшое ведро, куда мы складываем их, чтобы позже постирать», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что ее семья относится к среднему классу и имеет хороший доход, но у них нет желания тратиться на туалетную бумагу. «Мы более пяти лет используем отрезки ткани, которые хранятся у нас в доме. Это позволяет экономить более 20 долларов в месяц, что дает ежегодную экономию в 240 долларов», — заявила она.

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Американка рассказала, что в ее окружении не все согласны с таким необычным методом. «Одна женщина сказала, что не может засорять свою стиральную машину. Я только рассмеялась, потому что если вы знаете что-то о бактериях, то понимаете, что они не могут выжить в таких суровых условиях», — пояснила женщина.

Муж тоже не сразу согласился с идеей Анджелы. «Когда она впервые предложила эту идею, я отнесся к ней немного скептически. Но теперь я привык. Удобнее пользоваться чем-то более твердым, чем бумагой», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Лас-Вегас, состояние которой составляет около 5,3 миллиона долларов, рассказала, что экономит на всем и ест кошачьи консервы, если не вписывается в бюджет. Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют».

Алиса Дмитриева
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