Погибший при пожаре в отделе полиции Реутова был задержан за избиение женщины

МВД проводит служебную проверку по факту гибели задержанного при пожаре в отделе полиции Реутова. Об этом «Ленте.ру» представитель подмосковного главка ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, участковый, который запер мужчину в служебном помещении, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

По данным полиции, погибший 1992 года рождения был задержан за избиение женщины. 1 января правоохранители прибыли по вызову к дому на Юбилейном проспекте и забрали дебошира. Задержанного передали участковому. Когда полицейский почувствовал запах гари и заметил дым, то попытался освободить мужчину, но не смог из-за сломанного ключа. Врачи скорой помощи констатировали его смерть. Возбуждено дело.

Задержанный за избиение супруги Феруз Искандаров сам стал поджигать вещи в своей камере в знак протеста и задохнулся от дыма, потому что полицейские не стали открывать камеру, добавляет издание «Подъем».