Названы опасные последствия извержения вулкана в Тонга

Последствия подводного извержения вулкана в Тонга могут наносить ущерб окружающей среде в будущем. К такому выводу пришли ученые, сообщает Reuters.

Изображения со спутников и данные прошлых годов помогли исследователям назвать опасности, угрожающие жителям Тонга в долгосрочной перспективе. Катаклизм приведет к кислотным дождям, которые навредят урожаю. Дожди могут пролиться над островами Фиджи, власти которых призывают жителей оставаться дома во время осадков и не оставлять баки с чистой водой открытыми.

Извержение отразится и на главном источнике еды в местном регионе — океане. Еще до катаклизма ученые предупредили рыбаков об отравлении рыбы токсичными вулканическими выбросами, а извержение ухудшило ситуацию. Эксперты планируют лучше изучить этот вопрос, но имеющиеся уже сейчас данные вызывают беспокойство. «Доступные на данный момент фото показывают покрывало из пепла над водой», — рассказал геолог из Университета Отаго в Новой Зеландии Марко Бренна. Попавший в воду пепел лишит рыб еды и в итоге заставит мигрировать.

Коралловые рифы, которые благодаря туристам приносят Тонга около пяти миллионов долларов в год, тоже пострадают. Ученые предполагают, что после катаклизма многие рифы оказались погребены под пеплом. Кроме того, извержение повысило уровень железа в воде — это может спровоцировать рост сине-зеленых водорослей и губок, вредящих кораллам.

Потеря большого количества коралловых рифов повлияет на способность Тонга справляться с повышением уровня воды и штормами. Этот фактор особенно тревожен на фоне глобального потепления, из-за которого уровень воды в регионе поднимается на шесть миллиметров каждый год — в два раза больше среднего мирового показателя.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга 14 января. Это спровоцировало волну цунами, угрозу которого позднее объявили на Курилах. Сообщалось, что специалисты прогнозировали возможный подход к Курилам волны цунами высотой до 0,2 метра.