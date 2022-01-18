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Российские полицейские предотвратили заказное убийство крымчанина

РЕН ТВ: в Крыму полицейские предотвратили заказное убийство 49-летнего жителя Алушты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Крыму полицейские предотвратили заказное убийство 49-летнего жителя Алушты. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, брат мужчины, которого собирались убить, был бизнесменом и владельцем местной гостиницы. В 2021 году он разбился во время полета на аэроплане в Казахстане. После его гибели родственники стали делить имущество. Как сообщает Telegram-канал «112», вдова погибшего не хотела отдавать гостиницу брату покойного мужа и решила устранить конкурента. Летом прошлого года на него было совершено нападение, во время которого его избили.

Позже женщина решила нанять киллера, который оказался сотрудником правоохранительных органов. Полицейские решили инсценировать убийство, загримировав жертву. После этого они задержали подозреваемых, когда те передавали деньги в обмен на фото мужчины в качестве подтверждения исполненного заказа.

Ранее сообщалось, что россиянка отдала кубинцу два миллиона рублей за убийство мужа.

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Елизавета Новикова
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