В Таджикистане начались учения с участием тысячи российских военных

В Таджикистане на горных полигонах Ляур и Самбули 201-й российской военной базы начались учения с участием тысячи военнослужащих России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В ходе проведения учений личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации», — отмечается в сообщении.

Российские военнослужащие проведут боевые стрельбы, в том числе из вооружения боевых машин, по мишеням, имитирующим технику противника. На полигонах задействованы статические и динамические мишени для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.

Целью учений является проверка готовности мотострелковых подразделений, их координации при выполнении задач.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения в феврале. Срок начала маневров Союзного государства раскрыл белорусский президент Александр Лукашенко. В ходе учений союзники отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

