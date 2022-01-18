Российских застройщиков осудили за обман дольщиков на два миллиарда рублей

В Башкортостане троих руководителей компании «КилСтройИнвест» осудили по делу о хищении двух миллиардов рублей у 1200 дольщиков ЖК «Миловский парк». Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Всех фигурантов дела приговорили к реальным срокам: Дмитрия Комлева осудили на 10 лет, Павла Рыцева и Ивана Арапова — на шесть лет колонии общего режима. Их признали виновными по статьям 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») и 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана») УК РФ. Комлев и Арапов вину не признали, Рыцев признал частично.

По данным следствия, в период с 2013 по 2017 годы подсудимые получили деньги от более 1500 дольщиков по договорам долевого участия на строительство малоэтажных домов в ЖК «Миловский парк». Обязательства по строительству и предоставлению жилья 1200 из них исполнены не были.

11 ноября 2021 года сообщалось, что в Саратове суд приговорил пятерых фигурантов дела о хищении у дольщиков 544 миллионов рублей к срокам от 2 до 10 лет лишения свободы.