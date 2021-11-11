Застройщикам дали до 10 лет колонии за обман дольщиков на 500 миллионов рублей

В Саратове суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 544 млн рублей у дольщиков

Фрунзенский суд Саратова приговорил пятерых фигурантов дела о хищении у дольщиков 544 миллионов рублей к срокам от 2 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере строительства многоквартирных домов, остальные семеро подсудимых оправданы.

Суд установил, что дома возводились на выделенных земельных участках на основании имеющихся разрешений. Работники строительных организаций не осознавали, что являются частью преступного сообщества. Обстоятельств, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, по делу не установлено.

По версии следствия, обвиняемые провели подготовительные работы по строительству домов, но затем деятельность прекратили под предлогом экономических трудностей. Они получили деньги от более чем 800 дольщиков.