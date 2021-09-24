Российского депутата посадили за хищение 2,5 миллиарда рублей у дольщиков

В Екатеринбурге обманувшего 800 дольщиков депутата посадили на шесть лет

В Екатеринбурге за хищение посадили на шесть лет депутата городской думы Игоря Плаксина. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

Как установил суд, компания россиянина собрала с дольщиков два с половиной миллиарда рулей на строительство новых жилых комплексов, но стройки так и не были завершены. В 2020 году депутата признали банкротом. В результате пострадали 800 дольщиков. Как сообщает издание «Коммерсантъ», обвинение запрашивало для Плаксина семь лет условного срока.

30 июля сообщалось, что на решение проблем обманутых дольщиков в России Минстрой попросил у правительства еще 60 миллиардов рублей.