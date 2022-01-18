В российском регионе вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 с 11 пассажирами на борту повредил винт при жесткой посадке в НАО
В Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, сообщает во вторник, 18 января, «Интерфакс» со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
Воздушное судно направлялось в поселок Варандей. На борту Ми-8 было 11 человек.
Отмечается, что из-за снежной бури вертолет не дотянул до площадки около 100 метров. Ми-8 зацепил землю рулевым винтом.
Никто из пассажиров на борту вертолета не пострадал.
Ранее вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. В результате происшествия погиб один человек.