В российском регионе вертолет совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, сообщает во вторник, 18 января, «Интерфакс» со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Воздушное судно направлялось в поселок Варандей. На борту Ми-8 было 11 человек.

Отмечается, что из-за снежной бури вертолет не дотянул до площадки около 100 метров. Ми-8 зацепил землю рулевым винтом.

Никто из пассажиров на борту вертолета не пострадал.

Ранее вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. В результате происшествия погиб один человек.