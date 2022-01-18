Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 с 11 пассажирами на борту повредил винт при жесткой посадке в НАО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, сообщает во вторник, 18 января, «Интерфакс» со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Воздушное судно направлялось в поселок Варандей. На борту Ми-8 было 11 человек.

Отмечается, что из-за снежной бури вертолет не дотянул до площадки около 100 метров. Ми-8 зацепил землю рулевым винтом.

Никто из пассажиров на борту вертолета не пострадал.

Ранее вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую посадку около населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии. В результате происшествия погиб один человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Собянин продлил ограничения в Москве из-за омикрона
«Циркон» назвали заменой военных баз за рубежом
Назван способ заработать на играх для россиян
Майк Тайсон нацелился на бой со звездой YouTube за 49 миллионов долларов
Российского футбольного тренера арестовали за домогательства к девочкам
Число погибших при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось
Доктор Мясников раскритиковал одно противопоказание к вакцинации
На Украину отправился четвертый по счету военный транспортник Великобритании
Сестра Бритни Спирс вспомнила о нападениях звезды с ножом
Слушания по освобождению Брейвика начались с нацистского приветствия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter