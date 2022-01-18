Диетолог предостерегла от закусывания алкоголя маринованными огурцами

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина предупредила об опасности закусывания алкоголя некоторыми из продуктов. Среди ее предостережений оказалась соленая пища, в частности маринованные огурцы. Об этом специалист рассказала в эфире программы «Доктор 24».

Медик пояснила, что маринованные огурцы содержат уксусную кислоту, консерванты и подсластители, которые могут нанести вред слизистой оболочке желудка, что, в свою очередь, приведет к болям в животе, поэтому не стоит есть их во время застолья. Также Чехонина порекомендовала не употреблять вместе со спиртным сладкие напитки, поскольку сахар, содержащийся в них, смешивается с сахаром в алкоголе, нанося серьезный удар по печени и поджелудочной железе.

Однако, как отметила специалист, помидоры с алкоголем употреблять можно. «В них присутствуют органические кислоты, но при этом есть и минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости», — заявила диетолог.

Ранее специалисты британской благотворительной организации British Liver Trust назвали пять главных симптомов, которые на ранней стадии могут указать на то, что у человека имеются проблемы с печенью из-за алкоголя. Медики предупредили, что проблемы с этим органом могут нарушить до 500 жизненно важных функций организма.