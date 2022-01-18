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Володин назвал последствия угроз США

Спикер Госдумы Володин призвал Вашингтон пересмотреть доктрину внешней политики

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Угрозы США принесут лишь осложнения отношений. Такие последствия назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

Он призвал Вашингтон пересмотреть доктрину внешней политики и поменять приоритеты своей страны на данном направлении. Кроме того, парламентарий отметил, что Западу следует прекратить «риторику санкций и запугивания России», так как они неэффективны.

«Те, кто придумал санкции, должны уйти с политической арены. Авторы этих санкций известны», — подчеркнул Володин. Точку зрения России, по его утверждению, необходимо донести до парламентов западных стран.

Ранее спикер Госдумы заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. В последние месяцы американские конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России, отметил Володин.

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Юлия Ямпольская
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