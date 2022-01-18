Политолог объяснил попытки США выставить Россию «мировым злодеем»

Белорусский политический аналитик Сергей Смирнов в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему США предпринимают постоянные попытки выставить Россию в дурном свете, сваливая на нее вину за любые негативные мировые события, какие только можно.

По его словам, причина кроется в том, что Вашингтон привык к лидерству и плохо воспринимает, когда кто-то пытается говорить с ним «на равных». Таким образом, даже предложение Москвы по договору о безопасности в Европе было воспринято Штатами как ультиматум, отметил эксперт.

«В последние десятилетия языком ультиматумов с США говорили лишь террористы. Потому Вашингтон пытается представить Москву мировым злодеем, который хочет захватить Киев, подсадить ЕС на иглу своих газопроводов или прочих часто надуманных преступлений», — заявил политолог.

Ранее Белый дом прокомментировал заявления о том, что США и Европа отказались отключать Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Как заявил представитель Совета национальной безопасности американской администрации, этот вариант не исключен в случае якобы готовящегося вторжения на Украину.