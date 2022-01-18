Шведских детей запугали рассказами о российском вторжении, ролики с соответствующими заголовками появляются в TikTok, передает газета Dagens Nyheter.

Среди подписей к коротким видео в социальной сети — «Россия будет бомбить Швецию», «Идет война, запасайтесь едой и теплой одеждой» и другими, которые создают образ страны на грани войны.

Социальный работник Марие Ангселль отметила, что дети встревожены и обращаются к специалистам с жалобами на страх перед «войной». Издание при этом отмечает, что алгоритмы TikTok предлагают пользователям ролики той тематики, которую он многократно смотрел ранее.

Ранее стало известно, что Швеция укрепила боевую готовность на острове Готланд из-за «деятельности России в регионе», разместила там боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Министр обороны страны Петер Хультквист подчеркнул, что Швеция усилила свое положение для защиты от угрозы, исходящей от России.

