Швеция усилила боевую готовность из-за угрозы от России

Швеция укрепила боевую готовность на острове Готланд из-за «деятельности России в регионе», передает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на шведских военных.

Отмечается, что на балтийском острове Готланд Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Министр обороны страны Петер Хультквист подчеркнул, что Швеция усилила свое положение для защиты от угрозы, исходящей от России.

«Вооруженные силы предпринимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы», — заявил Хультквист.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия на данный момент является главным противником НАТО. Это связано с ее стремлением «твердо последовательно отстаивать собственные интересы». По его словам, США и НАТО отказываются идти навстречу России по гарантиям безопасности.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что войска Швеции повысили боевую готовность из-за России. Армия страны заявила о готовности действовать по нескольким направлениям, включая Балтику и сторону российских границ.