Швеция повысила боевую готовность из-за России

Швеция повысила боевую готовность в ответ на угрозу со стороны России, заявил в интервью газете Dagens Nyheter начальник генштаба шведской армии Микаэль Байден.

Он рассказал, что шведская армия готова действовать по нескольким направлениям, не только на самой Балтике, но и в направлении российских границ. «Мы не сидим сложа руки. Мы готовы к различным событиям, не только в непосредственной близости от нас», — сказал генерал.

Начальник штаба напомнил, что в 2015 году шведский парламент решил восстановить военное присутствие на Готланде — стратегически важном острове у юго-восточного побережья страны. Туда были отправлены дополнительные войска в связи с российскими учениями. Он предположил, что сейчас возможен повторный сценарий.

Газета Dagens Nyhete напомнила, что в апреле 2013 года российские бомбардировщики в ходе учений имитировали ядерные удары по целям к северу от Готланда. Тогда ни один шведский истребитель не вылетел по тревоге для сопровождения потенциальных целей.

На данный момент Швеция не входит в блок НАТО, но является ее партнером.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответной реакции со стороны НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности пока нет. Москва рассчитывает получить от Вашингтона конкретные ответы по данному вопросу в январе 2022 года.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, в которых, в частности, говорится, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО. Вашингтону также рекомендовали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.