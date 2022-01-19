Муж и жена предоставили 144 детям крышу над головой и рассказали о своем опыте

Пара из английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, воспитала 144 ребенка за 21 год, помогла 16 молодым родителям и не планирует останавливаться. О своем опыте они рассказали изданию Daily Mail.

62-летняя Мэни Брайт и ее 67-летний муж Джо начали брать детей и подростков на воспитание в 2000 году. Муж и жена предоставляют им крышу над головой на срок от одной ночи до двух лет. С 2010 года двери их дома также открылись для молодых родителей.

Брайт рассказала, что захотела стать приемным родителем еще в детстве — в семье британки были приемные дети, и она видела, как их воспитывали ее мать с отцом и бабушка с дедушкой. «Это не всегда легко, но осознание того, что мы что-то меняем, помогает нам двигаться вперед. Мы всегда говорили, что если мы сможем изменить к лучшему жизнь хотя бы одного ребенка, то все это будет того стоить», — объяснила Брайт.

Супруги помогают подопечным справиться с проблемами и найти свое место в жизни. Молодым родителям Мэни и Джо рассказывают, как обращаться с ребенком, как установить с ним контакт и как не позволить травмам влиять на взаимоотношения родителя и ребенка. По словам Брайт, к ним часто попадают совсем юные девушки, неожиданно для себя ставшие матерями и особенно нуждающиеся в поддержке.

Британцы стараются поддерживать связь с детьми и подростками, которые уже покинули их дом. По словам британки, жизни их бывших воспитанников в основном складываются успешно.

Ранее сообщалось, что женщина из английского города Роял Танбридж Уэллс улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей. Она взяла законную опеку над ними.