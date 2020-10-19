18-летняя девушка улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей

Женщина из английского города Роял Танбридж Уэллс улетела в Танзанию и стала матерью 14 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2013 году 18-летняя Летти Макмастер (Letty McMaster) отправилась на месяц в Африку в качестве волонтера. В итоге она задержалась там на три года, чтобы ухаживать за детьми из приюта. Когда в 2016 году детский дом закрыли, женщина открыла собственный приют в городе Иринга и перевезла девятерых постояльцев туда.

Макмастер взяла законную опеку над ними, а также еще над пятью беспризорными детьми, найденными на улицах Танзании. «Эти дети — вся моя жизнь; я воспитываю их всех сама, — говорит 26-летняя британка. — Я всегда хотела помогать бездомным детям, поэтому моя семья и друзья не удивились; но я не ожидала, что все обернется именно так».

По словам Макмастер, многие усыновленные дети воспринимают ее больше как старшую сестру. «Просто я не сильно старше некоторых из них, — поясняет она. — Я такая же, как и другие матери, воспитывающие подростков. Я взяла на себя обязательства перед ними и считаю, что мне очень повезло иметь две семьи».

Британка решила помогать детским домам в Танзании, когда обнаружила, что воспитанников содержат в плохих условиях. Она утверждает, что многие приюты занимаются благотворительной деятельностью только для отмывания денег и эксплуатации детей как рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в США пара Гэри и Лизы Фуллбрайт взяла под опеку семерых братьев и сестер, которые жили в разных приемных семьях больше года. Супруги уже на протяжении десяти лет берут детей из приюта.