Многодетные родители усыновили семь разлученных братьев и сестер

В США пара взяла под опеку семерых братьев и сестер, которые жили в разных приемных семьях больше года. Как пишет CNN, на прошлой неделе закончился процесс усыновления.

В доме Гэри и Лизы Фуллбрайт (Gary и Lisa Fullbright) сейчас живут десять детей: один — их родной 17-летний сын, двоих пара усыновила три года назад, а еще семеро — это родные братья и сестры, которые проживали в разных семьях. Также у пары есть еще семеро взрослых детей, которые уже разъехались и живут самостоятельно.

Супруги взяли опеку над тремя детьми и узнали, что их родственники живут в других семьях. Фуллбрайты решили объединить всех братьев и сестер под одной крышей и около года решали юридические трудности, связанные с усыновлением.

До переезда в дом к Фуллбрайтам дети росли, предоставленные сами себе: мать могла оставить их одних на несколько дней, а про родного отца они знают только то, что он живет в Мексике. Вместе с Лизой и Гэри дети впервые сходили в зоопарк, посмотрели кино на большом экране и покатались на коньках.

Пара Фуллбрайтов уже на протяжении десяти лет берет детей из приюта. Лиза говорит, что для нее не составит труда заботиться о большой семье, поскольку в доме всегда было много детей, и она знает, как суметь уделить время каждому.

В январе сообщалось о жительнице США, удочерившей девочку, брошенную матерью в роддоме. Придя домой, она обнаружила, что у двоих ее приемных детей одна биологическая мать.

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