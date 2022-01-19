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Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей

Лишенный титула принц Эндрю удалил аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Британский принц Эндрю, лишенный титула после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, удалил свои аккаунты в соцсетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аккаунт принца в Twitter исчез во вторник, 18 января. На следующий день были деактивированы его аккаунты в Facebook и Instagram.

«Изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца, касающееся герцога Йоркского», — пояснил источник Daily Mail, близкий к Эндрю.

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Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Эндрю отвергает обвинения.

В январе американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал принца дать показания под присягой. После этого Елизавета II лишила Эндрю титула «его королевское высочество» и воинских званий.

Олег Парамонов
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