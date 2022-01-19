Россия потребует выдачи угнавших самолет в Саудовскую Аравию чеченцев

Дорогомиловский районный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал чеченцев Дениса и Ирисхана Арсаевых, угнавших в 2001 году пассажирский Ту-154 в Саудовскую Аравию и ставших виновниками гибели двух человек при штурме захваченного лайнера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Саудовской Аравии угонщики, которым на момент совершения преступления было 14 и 17 лет, были осуждены шариатским судом и отсидели четыре и шесть лет соответственно. После этого они решили остаться в ближневосточной стране, а экстрадировать их из страны не стали, поскольку между Москвой и Эр-Риядом нет договора о выдаче преступников.

В России уголовное дело было приостановлено в связи с «отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности». По информации издания, ситуация изменилась после встречи генпрокурора России Игоря Краснова с аравийским коллегой Саудом ибн Абдуллой аль-Муаджебом аль-Шарифом. На ней стороны договорились взаимодействовать, исходя из принципа взаимности. Теперь, опираясь на него, Генпрокуратура России должна потребовать выдачи Арсаевых.

Авиалайнер, на борту которого находились 174 человека, был захвачен 15 марта 2011 года во время полета из Стамбула в Москву. Организовал угон 45-летний инвалид первой группы Супьян Арсаев, младший брат так называемого министра внутренних дел Ичкерии (запрещена в России) Асланбека Арсаева. Ему помогали двое сыновей — Денис Магомерзаев (он носил фамилию матери) и Ирисхан. Угрожая муляжом бомбы и холодным оружием, они заставили пилотов изменить маршрут и совершить посадку в аравийском международном аэропорту Медины. Террористы требовали прекратить войну в Чечне и миллион долларов. При штурме погибли бортпроводница Юлия Фомина, один пассажир и Супьян Арсаев.

Тогда, по информации «Коммерсанта», Москва рассчитывала, что в соответствии с саудовскими законами террористов казнят, и лишь поэтому не особо настаивала на их экстрадиции.