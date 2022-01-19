Водителя Tesla с автопилотом впервые будут судить за смертельное ДТП

В США водителю автомобиля Tesla, который во время движения на автопилоте спровоцировал смертельное ДТП, предъявили обвинение. Об этом сообщает Associated Press.

Два обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены прокуратурой штата Калифорния водителю Tesla, который в 2019 году спровоцировал серьезное ДТП. Электрокар проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль, двое находившихся в салоне погибли. Было доказано, что во время ДТП машина передвигалась на автопилоте.

По данным агентства, это первый случай, когда за аварию с машиной на автопилоте перед законом будет отвечать ее водитель. Сидевший за рулем электрокара 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад отказался признавать себя виновным. Водитель отпущен под залог, пока дело находится на рассмотрении. Предварительное слушание по делу Риада назначено на 23 февраля.

Специалисты полагают, что подобный инцидент должен предупредить остальных водитилей машин с автопилотом, что на новые технологии в их автомобилях нельзя полагаться полностью. По данным журналистов, около 765 тысяч автомобилей Tesla в США оборудованы системами автопилота.

В августе Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало расследование из-за нескольких ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. По данным организации, с 2018 года выявлено 11 таких аварий, в основном вечерних и ночных.