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Спорт

Футболист «Ахмата» ушел из клуба из-за нежелания его семьи жить в Чечне

Тренер «Ахмата»: футболист Одисе Роши ушел из клуба из-за нежелания его семьи жить в Чечне
Одисе Роши

Одисе Роши. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Албанский полузащитник Одисе Роши ушел из грозненского «Ахмата» после того, как его семья не захотела жить в Чечне. Об этом главный тренер команды Андрей Талалаев сообщил Sport24.

«Одисе обратился к нам: "Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не пожелали здесь жить. У меня никаких вопросов к команде, но отпустите"», — рассказал специалист. Он обратил внимание на то, что в Чечне особая культура и традиции, а чеченцы — закрытые люди, из-за чего легионерам сложно жить в регионе.

Роши выступал за «Ахмат» с лета 2016 года и провел за команду 88 матчей, в которых забил 12 мячей. Зимой 2021 года 30-летний хавбек покинул клуб, уйдя в венгерский «Диошдьер». В данный момент футболист выступает за турецкий «Болуспор».

В ноябре прошлого года бывший футболист «Барселоны» Яя Туре, в настоящее время работающий тренером «Ахмата», заявил, что особенностью жизни в Чечне является религиозность жителей региона. Он также обратил внимание на запреты в Грозном, как, например, невозможность ходить в коротких шортах.

Анастасия Борисова
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