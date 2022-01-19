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Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре

На Байконуре из-за угрозы теракта объявили режим повышенный опасности

Фото: Shutterstock

Спецслужбы Байконура сообщили о подготовке теракта в городе. На территории космодрома введен режим повышенной опасности, сообщили в местной администрации.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения ... было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура», — говорится в заявлении.

Жителям города советуют соблюдать бдительность и сообщать обо всех подозрительных случаях властям и местному отделению ФСБ России, донести информацию об угрозе до друзей и знакомых, а также внимательно следить за новостями. Особый порядок действует на Байконуре до 3 февраля.

Ранее на всей территории Казахстана перестал действовать режим чрезвычайного положения. Последними к нормальной жизни вернулись южные и западные регионы страны.

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Дмитрий Настасьев
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