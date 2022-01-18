Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана
Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен после начала беспорядков, сняли на всей территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок действия режима истек в полночь 18 января (21:00 18 января по московскому времени). Отмечается, что во время него действовал комендантский час (с 23:00 до 07:00 по местному времени), была усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, которые обеспечивали жизнедеятельность граждан и функционирование транспорта.
Помимо этого, власти ограничили передвижение граждан, а также запретили продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также был установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкогольной продукции.
В ряде областей Казахстана вернулись к обычной жизни уже в пятницу, 14 января. В частности, отмена чрезвычайного положения в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях случилась в 18:00 (15:00 по московскому времени). Еще раньше соответствующие послабления коснулись Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.