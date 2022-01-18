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Режим ЧП сняли на всей территории Казахстана

Срок действия режима чрезвычайного положения истек в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен после начала беспорядков, сняли на всей территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок действия режима истек в полночь 18 января (21:00 18 января по московскому времени). Отмечается, что во время него действовал комендантский час (с 23:00 до 07:00 по местному времени), была усилена охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, которые обеспечивали жизнедеятельность граждан и функционирование транспорта.

Помимо этого, власти ограничили передвижение граждан, а также запретили продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также был установлен особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкогольной продукции.

В ряде областей Казахстана вернулись к обычной жизни уже в пятницу, 14 января. В частности, отмена чрезвычайного положения в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях случилась в 18:00 (15:00 по московскому времени). Еще раньше соответствующие послабления коснулись Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

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Марина Совина
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