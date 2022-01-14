Раскрыты дата и время отмены режима ЧП в регионах Казахстана

В столичном регионе Казахстана — Акмолинской области — отменят режим чрезвычайной ситуации с 15 января. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте администрации.

«Отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Акмолинской области, введенное Указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 737 "О введении чрезвычайного положения в Акмолинской области"», — говорится в документе. В то же время режим ЧП престанет действовать и в Костанайской области.

В ряде областей Казахстана вернулись к обычной жизни уже в пятницу, 14 января. В частности, отмена чрезвычайного положения в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях случилась в 18:00 (15:00 по московскому времени). Еще раньше соответствующие послабления коснулись Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.