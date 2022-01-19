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В Британии фермер 40 лет держал мужчину в качестве раба

В Британии мужчина 40 лет работал на местной ферме, выполняя малярные и дорожные работы

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

На северо-западе Британии преступник, который 40 лет удерживал и эксплуатировал 60-летнего пожилого человека, признал свою вину до суда. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Пенсионер был спасен в октябре 2018 года, когда сотрудники британского управления по борьбе с бандитизмом и злоупотреблениями в сфере труда обыскали трейлерный парк в городе Карлайл и обнаружили, что мужчина живет в сарае, где не было электричества или тепла. Старший следователь полиции Мартин Плиммер, который занимался расследованием инцидента, прокомментировал, что в течение четырех десятилетий мужчину фактически использовали в качестве раба.

Он рассказал следователям, что работал на местного фермера, выполняя малярные, кровельные и дорожные работы, за которые ему платили всего десять фунтов (13,50 доллара) в день. После спасения пенсионера переселили в комфортное жилье.

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Дмитрий Сотак
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