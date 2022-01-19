Раскрыта возможная реакция НАТО на гибель своих военных в Донбассе

Гибель военных НАТО в Донбассе не станет «казус белли» для участия альянса в конфликте на Украине и столкновений с военнослужащими России. Возможную реакцию НАТО на подобный инцидент раскрыл военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

Специалист пояснил, что согласно статье 5 Вашингтонского договора НАТО, поводом для участия альянса в боевых действиях может быть только прямая агрессия в отношении своих государств-членов.

Леонков напомнил, что военнослужащие Североатлантического альянса неоднократно погибали в ходе военных операций на Ближнем Востоке или в Африке, но это не становилось причиной для того, чтобы объявить войну. «Поэтому сколько их там погибнет в Донбассе, это абсолютно никакой не "казус белли"», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. Также сообщалось, что на Украину был отправлен отряд сил специального назначения Канады. Ожидается, что военные займутся сдерживанием «российской агрессии» в отношении Украины и помогут в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий.

