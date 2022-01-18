Канада отправила на Украину отряд спецназа
Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе, передает телеканал Global News со ссылкой на источники.
В военном ведомстве отметили, что основная задача отряда — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации ситуации на границе двух государств. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили.
Телеканал назвал присутствие канадских военных попыткой союзников по НАТО сдержать российское «вторжение» на Украину и определить способы оказания помощи Киеву.
Обучают с 2015 года
Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино отметила, что спецназ Канады обучает украинских военных и передает «инструкторский и лидерский опыт» на протяжении нескольких лет. При этом последний отряд, отправившийся на Украину 9 января, занятий проводить не будет.
Командование сил специальных операций Канады является частью более широких усилий вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины
Армия Канады преподает курсы в рамках операции Unifier с 2015 года. Тренировки солдат и офицеров украинской армии проходят на Яворовском полигоне в Львовской области. На данный момент в состав миссии входят примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019-го правительство страны приняло решение о продлении миссии до весны 2022 года.
В ноябре 2021 года Канада задумала увеличить свой воинский контингент на Украине. Оттава захотела отправить туда нескольких сотен военнослужащих, перебросить истребители CF-18 из Румынии и направить в Черное море боевой корабль.
Не посещать Украину
17 января министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской «агрессии» и военного наращивания сил.
Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской «агрессией» и военным наращиванием сил в стране и вокруг нее
В Госдуме назвали эти призывы «накачкой русофобских настроений».
Заявления об «агрессии»
Страны Запада и Киев последние несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле назвали такие высказывания пустыми и безосновательными.
Россия никогда первая ни на кого не нападает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы. Он не исключил, что другие государства могут предпринять провокации для оправдания таких заявлений.