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Канада отправила на Украину отряд спецназа

Global News: Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за страха «вторжения» России
Военнослужащие украинской армии

Военнослужащие украинской армии. Фото: Стрингер / РИА Новости

Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе, передает телеканал Global News со ссылкой на источники.

В военном ведомстве отметили, что основная задача отряда — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации ситуации на границе двух государств. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили.

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Телеканал назвал присутствие канадских военных попыткой союзников по НАТО сдержать российское «вторжение» на Украину и определить способы оказания помощи Киеву.

Обучают с 2015 года

Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино отметила, что спецназ Канады обучает украинских военных и передает «инструкторский и лидерский опыт» на протяжении нескольких лет. При этом последний отряд, отправившийся на Украину 9 января, занятий проводить не будет.

Командование сил специальных операций Канады является частью более широких усилий вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины

Эмбер Бинопресс-секретарь командования специальных операций Канады

Армия Канады преподает курсы в рамках операции Unifier с 2015 года. Тренировки солдат и офицеров украинской армии проходят на Яворовском полигоне в Львовской области. На данный момент в состав миссии входят примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019-го правительство страны приняло решение о продлении миссии до весны 2022 года.

200военных
из Канады служат на Украине на сегодняшний день по программе Unifier

В ноябре 2021 года Канада задумала увеличить свой воинский контингент на Украине. Оттава захотела отправить туда нескольких сотен военнослужащих, перебросить истребители CF-18 из Румынии и направить в Черное море боевой корабль.

Не посещать Украину

17 января министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Украины из-за якобы продолжающейся российской «агрессии» и военного наращивания сил.

Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской «агрессией» и военным наращиванием сил в стране и вокруг нее

Правительство Канады

В Госдуме назвали эти призывы «накачкой русофобских настроений».

Заявления об «агрессии»

Страны Запада и Киев последние несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле назвали такие высказывания пустыми и безосновательными.

Россия никогда первая ни на кого не нападает

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы. Он не исключил, что другие государства могут предпринять провокации для оправдания таких заявлений.

Алия Шарафутдинова
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