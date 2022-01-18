Канада отправила спецназ на Украину

Отряд канадского спецназа отправился на Украину из-за роста напряженности между военным НАТО и Россией, а также возможной эскалации на границе Украины, сообщает телеканал Global News.

По данным источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Кроме того, они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий. Официальные источники не стали подтверждать данную информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с американскими сенаторами, что ощущает действенную помощь от США. Лидер встретился с сенаторами США для обсуждения ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль Конгресса Соединенных Штатов в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия с Вашингтоном.