В США связали снижение числа крупных кибератак с переговорами Путина и Байдена

Власти США выявили снижение числа крупных кибератак с использованием вирусов-вымогателей против ключевых объектов инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Foreign Policy.

По его словам, такое снижение хакерской активности наблюдается в последние несколько месяцев на фоне переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Салливан также напомнил, что ранее в России были задержаны несколько человек, обвиняемые в масштабной кибератаке на американские компании.

14 января Тверской суд Москвы арестовал двух участников хакерской группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. По словам представителя администрации США, один из задержанных хакеров был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.