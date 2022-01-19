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В США связали снижение числа крупных кибератак с переговорами Путина и Байдена

Джейк Салливан заявил о снижении хакерской активности на фоне контактов Путина и Байдена
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США выявили снижение числа крупных кибератак с использованием вирусов-вымогателей против ключевых объектов инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Foreign Policy.

По его словам, такое снижение хакерской активности наблюдается в последние несколько месяцев на фоне переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Салливан также напомнил, что ранее в России были задержаны несколько человек, обвиняемые в масштабной кибератаке на американские компании.

14 января Тверской суд Москвы арестовал двух участников хакерской группировки REvil, занимавшейся распространением вирусов-вымогателей и обвинявшейся в масштабной кибератаке на американские компании. По словам представителя администрации США, один из задержанных хакеров был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Ксения Назарова
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